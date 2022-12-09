Количество камер видеонаблюдения в Самарской области к 2024 году составит 2235

До конца 2022 года в Самаре появятся еще 44 камеры и 73 системы распознавания лиц / Фото: vk.com/ditisso

В Самарской области к 2024 году установят более 2 тысяч камер видеонаблюдения. Все они будут интегрированы в интеллектуальную систему региональной безопасности — АПК «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи.

— Сейчас общее количество камер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составляет 1 483. К 2024 году это количество увеличится до 2 235, — отметили в ведомстве.

К примеру, до конца 2022 года в Самаре появятся еще 44 камеры и 73 системы распознавания лиц. Их установят в парках, метро и других местах массового пребывания людей. В дальнейшем в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани и Октябрьске смонтируют еще 300 камер. Точные места их установки пока неизвестны, но это будут локации, где наблюдается большое скопление горожан.

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