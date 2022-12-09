Центр Самары не котируется у застройщиков из-за ценных градоформирующих объектов

Участники совещания должны будут продумать правила работы с такими объектами. Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В ходе совещания в правительстве региона по планам реновации исторического центра Самары обсуждался вопрос, почему он не котируется у застройщиков.

В исторической части Самары расположены 645 зданий, которые определены как ценные градоформирующие объекты, но они не имеют официального статуса. Действующее федеральное законодательство не устанавливает каких-либо требований по их защите. При этом многие имеют статус аварийных и подлежащих сносу.

— В силу существующих ограничений и невозможности изменения площади, этажности зданий экономика будет отрицательная. Любое строительство станет убыточным, и мы не найдем желающих строить здесь новые здания, соответствующие правилам исторической застройки. Из-за существующих ограничений на этой территории невозможно разместить даже социальные объекты, — сказал Виктор Кудряшов.

Председатель правительства привел в пример 77-ой квартал, который расположен по диагонали от гостиницы Лотте. Этот квартал был бы предложен для комплексного развития территорий. Однако заинтересовать какого-нибудь инвестора не получится, так как там расположено пять объектов культурного наследия и семь ценных градоформирующих объектов.

Участники совещания должны будут продумать правила работы с такими объектами на территориях, где есть перспективы застройки в рамках комплексного развития.

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