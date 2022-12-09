Самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции 12 декабря

К акции вместе с самарской телебашней присоединятся и другие города. Фото: филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ»

В понедельник, 12 декабря 2022 года, самарская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции РФ.

— Жители Самары смогут увидеть архитектурно-художественную подсветку в цветах триколора на телебашне, — рассказали в пресс-службе филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».

К акции вместе с самарской телебашней присоединятся и другие города. Так, праздничная подсветка появится на башнях РТРС в Белгороде, Воронеже, Пензе, Перми, Саратове и других российских городах.

Напомним, российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником. Башни РТРС регулярно включают тематические подсветки в честь какого-либо события или праздника.

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