Самарская область вошла в число регионов-лидеров России по продвижению бренда «Мой бизнес»

Сотрудники региона внесли наибольший вклад в развитие бренда.

Самарская область вошла в число 21 региона-лидера по продвижению бренда «Мой бизнес». Об этом стало известно в рамках медиафорума, который проходит в Самаре с 8 по 10 декабря. Министерство экономического развития РФ от лица замминистра Татьяны Илюшниковой поблагодарило региональные центры поддержки МСП «Мой бизнес».

– Мы планируем перезапустить работу с амбассадорами центров «Мой – бизнес» — предпринимателями, чей бизнес развивается благодаря господдержке. Продолжим информировать их об актуальных мерах поддержки, будем использовать для этого передовые инструменты продвижения. В этом плане региональные центры «Мой бизнес» являются главными информационными хабами для местных предпринимателей, - поделилась советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.

Как сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Богданов, сейчас в Самарской области действует 11 центров «Мой бизнес», включая областной Дом предпринимателя.

– Они созданы в каждом городском округе. Мы ежедневно рассказываем предпринимателям о работе центров, о возможностях, созданных в регионе для бизнеса, о предстоящих мероприятиях и нововведениях. Мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку нашей работы и, безусловно, продолжим развивать это направление, повышая информированность регионального бизнес-сообщества, – подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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