В Самарской области в выходные 10-11 декабря 2022 года ожидается сильный ветер и снег

Температура воздуха составит -5..-10 градусов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В предстоящие выходные 10-11 декабря 2022 года в Самарскую область придет сильный ветер и снегопады. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В субботу погода еще будет без существенных осадков, но прогнозируется увеличение облачности и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. В дальнейшем, при перемещении фронтальных разделов, местами пройдет снег, морозы ослабеют, – рассказали в Приволжском УГМС.

В субботу, 10 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, а местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит -6…-11 градусов.

В воскресенье направление ветра изменится на юго-восточное, порывы составят 8-13 метров в секунду. Местами пройдет снег, а температура воздуха составит -5…-10 градусов.

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