Участники совета ПФО отметили опыт Самарской области по вовлечению граждан в решение локальных вопросов

Дмитрий Азаров выступил на заседании совета ПФО.

В Нижнем Новгороде прошло заседание Совета Приволжского федерального округа, участие в котором принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На заседании обсуждали вовлечение граждан в решение локальных вопросов, развитие и поддержку гражданских инициатив. У Самарской области большой опыт в этой сфере, что неоднократно отмечали на заседании. В частности, регион поддерживает военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции, и членов их семей, а активное участие в этом принимает общественность. Неформальным общественным центром стал фонд «Звезда и лира».

- В фонде члены семей военнослужащих со всей области могут найти совет, информацию, помощь и поддержку, - говорит Дмитрий Азаров. - Отдельно отмечу общественное движение «Шьем для наших». Уже сотни людей в Самарской области сегодня шьют, вяжут теплые вещи для бойцов, элементы обмундирования. Похожие задачи выполняют активисты общественного движения «Золотые руки ангела».

Отметил губернатор и людей, которые объединяются и сами помогают семьям, чьи мужчины находятся в зоне СВО.

На заседании выделили и то, что в Самарской области жители сами решают, каким должен быть их обновленный двор, а после контролируют все работы. Эта программа получила название «Двор, в котором мы живем», она была создана по инициативе Дмитрия Азарова еще когда он был мэром Самары, а после стала основой для федеральной программы.

Полпред президента России в ПФО Игорь Комаров особо выделил, как в Самарской области развивается система территориального общественного самоуправления (ТОС). Эта система связывает граждан и местную власть. Вопросы, которые волнуют жителей региона, рассматривают во время встреч актива ТОС с Дмитрием Азаровым.