Самолет из Сочи в Самару не смог вылететь из-за проблем с двигателем

В Самару пассажиры прибыли с опозданием. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет, который должен был вылететь из Сочи в Самару в пятницу, 9 декабря 2022 года, не смог это сделать. Всему виной поломка, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно должно было взлететь в аэропорту Сочи в 17:23 по московскому времени, однако экипаж самолета прервал взлет из-за поломки двигателя. Самолет вернулся на стоянку.

Воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиры улетели в Самару другим рейсом. Своего вылета им пришлось ждать несколько часов - в Курумоч они отправились только в 21:59.