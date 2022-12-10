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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 12:05

Самолет из Сочи в Самару не смог вылететь из-за проблем с двигателем

Воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиров отравили на другом самолете
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В Самару пассажиры прибыли с опозданием.

В Самару пассажиры прибыли с опозданием.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолет, который должен был вылететь из Сочи в Самару в пятницу, 9 декабря 2022 года, не смог это сделать. Всему виной поломка, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно должно было взлететь в аэропорту Сочи в 17:23 по московскому времени, однако экипаж самолета прервал взлет из-за поломки двигателя. Самолет вернулся на стоянку.

Воздушное судно отстранили от полетов, а пассажиры улетели в Самару другим рейсом. Своего вылета им пришлось ждать несколько часов - в Курумоч они отправились только в 21:59.