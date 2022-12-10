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НовостиПроисшествия10 декабря 2022 14:23

У 14 чиновников Самары возникли проблемы из-за справок о доходах и имуществе

Все муниципальные служащие работают в администрации Красноглинского района
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Кто-то "забыл", сколько заработал в этом году.

Кто-то "забыл", сколько заработал в этом году.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Красноглинского района провела проверку сотрудников местной администрации и нашла нарушения антикоррупционного законодательства. У 14 муниципальных служащих выявили нарушения, связанные с неполными или недостоверными сведениями в справках о доходах, расходах и имуществе, которые чиновники предоставляют каждый год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Муниципальные служащие не отразили в справках сведения о принадлежащих им объектах недвижимого имущества, об имеющихся счетах в банках, а также о доходах, полученных ими и супругами в предшествующем году от коммерческих и некоммерческих организаций на сумму свыше 700 тысяч рублей, - говорится в сообщении надзорного органа.

Прокуратура требует у главы администрации Красноглинского района устранить нарушения. Представление надзорного ведомства сейчас в стадии рассмотрения.