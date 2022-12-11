Житель Тольятти разжился телефоном, заглянув в магазин за курткой

Из магазина покупатель ушел с чужим телефоном Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти задержали хитрого воришку, который ограбил продавщицу одного из местных магазинов. 37-летняя женщина не ждала подвоха от покупателя, который заглянул в торговую точку за одеждой. Мужчина придирчиво рассматривал представленные образцы, тщательно выбирал товар. Но мерить ничего не стал и покинул магазин. Но вскоре выяснилось: ушел он не с пустыми руками.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области, продавщица вскоре обнаружила пропажу телефона, свой ущерб она оценила в 10 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили описание предполагаемого преступника. Вскоре он был задержан около одного из домов города.

Воришка рассказал, что просто заметил телефон на прилавке и решил его взять. Потом он сдал аппарат в ломбард и получил пять тысяч рублей. Сейчас мужчину заключили под стражу, ему предстоит ответить перед судом за свой проступок, судить его будут за кражу.