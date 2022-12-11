Жителей Самары просят высказать мнение о благоустройстве на портале "Госуслуг"

Парк Молодежный нравится многим

Жителей Самары приглашают принять участие в опросе на портале Госуслуг, посвященном благоустройству города. Участникам предлагается ответить, в каких местах, благоустроенных по программе "Комфортная городская среда", им больше нравится бывать.

Среди предложенных вариантов - Струковский сад, парк Молодежный, Крымская площадь, бульвар Металлургов, сквер Речников, Ерик Парк и другие . Также у горожан интересуются, считают ли они необходимым проводить общественное голосование за благоустройство общественных пространств.

Опрос анонимный, а его результаты будут использовать в обобщенном виде для дальнейшего понимания возможностей благоустройства. Пока что подавляющее большинство горожан отметили, что считают проведение общественного голосования необходимым. Любимыми благоустроенными территориями большинство опрошенных (20,6% и 19,6% соответственно) назвали Парк Молодежный и Струковский сад. На третьем месте сквер ул. Авроры/ ул. Аэродромная.