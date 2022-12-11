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НовостиОбщество11 декабря 2022 6:44

Жителей Самары просят высказать мнение о благоустройстве на портале "Госуслуг"

Проголосовать предлагается за самые любимые территории, благоустроенные по программе "Комфортная городская среда"
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Парк Молодежный нравится многим

Парк Молодежный нравится многим

Жителей Самары приглашают принять участие в опросе на портале Госуслуг, посвященном благоустройству города. Участникам предлагается ответить, в каких местах, благоустроенных по программе "Комфортная городская среда", им больше нравится бывать.

Среди предложенных вариантов - Струковский сад, парк Молодежный, Крымская площадь, бульвар Металлургов, сквер Речников, Ерик Парк и другие . Также у горожан интересуются, считают ли они необходимым проводить общественное голосование за благоустройство общественных пространств.

Опрос анонимный, а его результаты будут использовать в обобщенном виде для дальнейшего понимания возможностей благоустройства. Пока что подавляющее большинство горожан отметили, что считают проведение общественного голосования необходимым. Любимыми благоустроенными территориями большинство опрошенных (20,6% и 19,6% соответственно) назвали Парк Молодежный и Струковский сад. На третьем месте сквер ул. Авроры/ ул. Аэродромная.