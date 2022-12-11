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НовостиОбщество11 декабря 2022 8:28

Владимир Путин подписал указ о повышении судьи из Самары

Названо имя нового заместителя Куйбышевского районного суда
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
Нового заместителя назначили в Куйбышевский районный суд

Нового заместителя назначили в Куйбышевский районный суд

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором говорится о назначении нового заместителя руководителя Куйбышевского районного суда в Самаре. Эту должность займет Галина Владимировна Космынцева. Такое повышение получила самарская судья указом президента РФ.

- Назначить заместителем председателя Куйбышевского районного суда Галину Владимировну Космынцеву, - написано в указе.

Известно, что ранее Галина Космынцева работала в Ленинской районном суде. Она занималась гражданскими и административными делами. Среди дел, которые она рассматривала, вопросы о финансовых правонарушениях, иски от АСВ, споры с должностными лицами и многое другое.