В Самаре займутся реставрацией особняка Благовещенского в центре города

То самое здание, требующее ремонта

В Самаре ищут подрядчика, который займется реставрационными работами в здании особняка Благовещенского в центре Самары. Дом расположен на пересечении улиц Фрунзе и Пионерской, и сейчас здесь располагается офис медицинской компании "Династия", которая и является заказчиком работ.

Согласно условиям тендера, начальная цена контракта составляет 9,695 млн рублей. В задачи победителя закупки будет входить ряд работ нужно провести работу по восстановлению крыши, замене фасада с антибактериальной обработкой поверхности, отремонтировать несущие перегородки. При этом заказчик предупреждает о том, что несущие конструкции здания имеют значительные дефекты, но их устранение в задачи этого ремонта не входят, поэтому потребуется разработать решения, которые позволят не разрушить дом при выполнении работ.

Все работы должны быть завершены к марту 2024 года.