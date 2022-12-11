446 тысяч детей прошли профосмотры в Самарской области

Профосмотры включают множество мероприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

В Самарской области профилактические осмотры прошли более 446 тысяч юных жителей. Обследования проводились в поликлиниках, школах и детсадах и позволили оценить здоровье ребенка и выявить первые признаки серьезных заболеваний.

- Профилактическое обследование ребенка включает осмотр врачами разных специальностей, а также комплекс анализов и исследований — программа мероприятий различается в зависимости от возраста и пола пациента, - рассказала главный внештатный педиатр Самарской области Светлана Пыркова.

Чаще всего по итогам таких профосмотров у ребят удается выявить заболевания глаз, опорно-двигательного аппарата и эндокринной системы. Также по итогам таких осмотров для детей разрабатывают индивидуальный план оздоровления.

Профосмотры обязательно проводят в садиках и школах, а тех детей, кто не посещает учреждения, на осмотр пригласит участковый врач.