Сильные порывы ветра угрожают жителям Самарской области 12 декабря 2022 года

Погода будет не слишком хорошей

В Самарской области ночью и днем 12 декабря 2022 года сохраняется желтый уровень опасности. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Правда, неизвестно, на какой части территории региона это предупреждение актуально. Но помнить о мерах безопасности стоит всем жителям.

В первую очередь, чтобы избежать несчастных случаев, нужно как можно меньше выходить из зданий при сильном ветре, не стоять рядом с плохо закрепленными конструкциями, не прятаться от сильного ветра около стен домов, под рекламными щитами, за остановками, под деревьями и рядом с недостроенными зданиями.

Особенно стоит позаботиться и о средствах передвижения и не парковать машину рядом со старыми деревьями, так как потом придется потратить много сил для получения компенсации.