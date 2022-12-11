В Самаре откроют движение по Самарской и Полевой в районе строительства метро

Строительство станции идет ускоренными темпами

В Самаре обсуждают возможность организации дорожного движения в районе подготовки к строительству новой станции метро. Речь идет о перекрестке улиц Ново-Садовой, Самарской и Полевой, где сейчас движение полностью закрыто. Необходимую подготовку к частичному открытию движения должны выполнить до 20 декабря. Как будет организовано это движение, объяснил первый зам главы г.о. Самара Владимир Василенко.

Он отметил, что после временного благоустройства будут открыты две полосы Полевой - от Галактионовской в сторону улицы Ленинской. Одна полоса станет доступна для движения и по Самарской, с нее можно будет повернуть вверх к проспекту Ленина. Также Владимир Василенко отметил, что дал поручение рассмотреть еще один вариант организации дорожного движения по ул. Полевой, сделав свободной полосу от Галактионовской вверх, и от Ленина к Галактионовской.

Напомним, что станцию метро Театральная начали строить в 2022 году. Она должна связать отдаленные районы города и его центр. Закончить строительство должны в 2024 году.