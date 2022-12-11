В Самаре на видео сняли крупнейшую в России лыжероллерную трассу на спортивной базе "Чайка"

Лыжероллерная трасса

Крупнейшую в России лыжероллерную трассу в спортивном комплексе "Чайка" сняли на видео. Она уже практически достроена - ранее министр строительства региона Николай Плаксин обещал, что ее сдадут до конца года.

Сейчас "Чайка" - это одно из любимых мест отдыха самарцев, нде зимой можно кататься на лыжах. Также здесь тренируются спортсмены, а зимой здесь проходят соревнования различных уровней. Новая трасса будет также открыта для круглогодичных тренировок спортсменов и для массовых катаний. Протяженность трассы составила 6,2 км. Также здесь будут мобильные трибуны на 100 посадочных мест, трибуны для судей и СМИ.

Сейчас на территории возводят обогреваемые помещения, заканчивают устройство асфальтового покрытия и устанавливают наружные сети связи.