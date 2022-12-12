Авиарейсы из Самары в Волгоград возобновляются с 3 января 2023 года

Посмотреть подробное расписание рейсов можно на сайте аэропорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2023 года возобновляются рейсы из Самары в Волгоград. Они вновь появились в расписании международного аэропорта Курумоч.

— Полеты на данном направлении начинает с 3 января авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией Икар. Самолеты будут летать два раза в неделю, а именно по вторникам и пятницам, — рассказали в пресс-службе аэропорта Курумоч.

Из Самары отправление по вторникам будет в 14:35, по пятницам – в 12:15. Из Волгограда по вторникам вылет запланирован на 11:00, по пятницам – на 08:45. Всего в пути пассажирам предстоит провести 1 час 30 минут.

Самолеты Эмбраер 190, на которых будут осуществляться перелеты, рассчитаны на 110 пассажирских мест. Посмотреть подробное расписание рейсов можно на сайте аэропорта, а ознакомиться с условиями перевозки – на сайте авиаперевозчика.

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