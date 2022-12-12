Новогодние подарки от губернатора начнут выдавать детям Самарской области 12 декабря 2022

Так в этом году будут выглядеть новогодние сладкие подарки от губернатора / Фото: администрация Новокуйбышевска

В понедельник, 12 декабря 2022 года, детям начнут выдавать новогодние сладкие подарки от губернатора Самарской области. Одними из первых презенты получат юные жители Новокуйбышевска.

— В 2022 году обладателями традиционных новогодних сладких подарков от губернатора станут 14 819 детей. Новокуйбышевские мальчишки и девчонки начнут получать их 12 декабря, — сообщили в администрации города.

Детям от 2 до 16 лет, которые ходят в детский сад или школу, будут выдавать подарки в их образовательных организациях. Тем, кто не посещает данные учреждения, детям-сиротам, детям-инвалидам и тем, кто остался без попечения родителей новогодние сладкие наборы выдадут в ГКУ «Комплексный центр соцобслуживания населения Поволжского округа (ул. Молодежная, 18; телефон 4-44-66). Ребятам от 16 до 18 лет из многодетных семей — в Новокуйбышевском отделении помощи семье и детям (уд. Чернышевского, 33а; телефон 4-77-66).

Родителям или законным представителям необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка. График выдачи подарков: с понедельника по четверг — с 9:00 до 17:00, по пятницам — с 9:00 до 16:00.

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