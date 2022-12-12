Заявки на конкурс «Лидеры туризма Самарской области» принимаются до 14 декабря

Организатором конкурса выступает министерство туризма Самарской области. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области выберут победителей конкурса «Лидеры туризма Самарской области». Заявки на участие принимаются до 14 декабря 2022 года включительно.

— Конкурс проводится в 24 номинациях, которые объединяют основные направления туристской индустрии и сопряженных отраслей экономики, — рассказали в правительстве региона.

Среди них, например, туроператор года, ресторан года, маршрут года, бренд года, событие года, лучший санаторий, образовательное учреждение года и другие. Подведение итогов и церемония награждения состоится 22 декабря 2022 года в отеле Lotte Hotel Samara.

Подать заявку можно на сайте, пройдя регистрацию и выбрав номинацию. Дополнительно можно приложить демонстрационные материалы — видеоролик, сканы благодарностей и премий. Организатором конкурса выступает министерство туризма Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал