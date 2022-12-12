В Самарской области произошло 54 техногенных пожаров с 9 по 12 декабря

В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

С 9 по 12 декабря пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 54 техногенных пожаров в Самарской области.

— 24 возгорания произошли в городских округах, 30 – в муниципальных районах области. В жилом секторе зарегистрировано 33 пожара. Погибших не оказалось, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожары наибольшей площади произошли в Самаре и Ставропольском районе. Так, 9 декабря в 02:21 загорелся банный комплекс на проспекте Кирова, 49. Огонь удалось потушить в 07:59 на площади 500 кв. м при помощи 86 человек и 25 единиц техники.

Еще одно возгорание повышенного уровня сложности поступило 11 декабря в 21:40. На улице Радужной в Тимофеевке горел частный жилой дом и надворные постройки. Пожар ликвидировали после полуночи в 02:52. Для тушения привлекались 74 человека и 25 единиц техники, а также дополнительные средства.

По словам специалистов, предварительной причиной пожаров в обоих случаях стал аварийный режим работы электрической проводки.

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