Губернатор Самарской области передал ключи от квартир детям-сиротам

Детям-сиротам передали ключи от новых квартир. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров передал ключи от квартир детям-сиротам и тем, кто остался без попечения. Молодым людям предоставили жилье в новых домах в ЖК «Рассвет».

В 2022 года в Самаре на обеспечение жильем детей-сирот из областного бюджета выделили более 1,3 млрд рублей. На эти деньги планируют купить 366 квартир. Мэр города Елена Лапушкина отметила, что после передачи ключей, молодых людей не оставят без внимания и окажут необходимую помощь. В каждой квартире сделали чистовой ремонт, установили все счетчики и сантехнику. С 2018 по 2021 годы в регионе новое жилье получили уже 2706 детей-сирот, а в 2022 году – 876 человек.

- Новое жилье – это еще один шаг в настоящую самостоятельную жизнь, это шаг в светлое будущее. Теперь вы полноправные хозяева своего жилья. Пусть в ваших домах поселится счастье и радость побед, достижений. Желаю вам добрых человеческих отношений, любви и добра, - обратился к молодым людям Дмитрий Азаров.

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