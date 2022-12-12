Деньги на продление ул. XXII Партсъезда заложили в бюджет Самары на 2023 год

Улицу XXII Партсъезда хотят продлить от Московского шоссе до улицы Солнечной Фото: Яндекс. Карты

Реконструкция улицы XXII Партсъезда в Самаре стартует в 2023 году. Средства на продление и обновление дороги заложили в городском бюджете. Об этом говорится в постановлении главы Самары Елены Лапушкиной о внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие автодорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы».

Улицу XXII Партсъезда планируют реконструировать в два этапа: от улицы Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Протяженность первой очереди составит 505,17 м, число полос — 4, ширина каждой — 3,25 м, ширина тротуара — 3 м. Протяженность второй очереди составит 184,16 м, число и ширина полос — 4х3,25 м, тротуар — 2,25. Также будет предусмотрена разделительная полоса.

Срок реализации проекта — 2023-2024 годы. Общая стоимость реконструкции улицы XXII Партсъезда — 557 млн рублей. Из городского бюджета планируется выделить 201,9 млн рублей: 8,6 млн — в 2023 году и 193,3 млн — в 2024-м.

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