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НовостиОбщество12 декабря 2022 10:58

Деньги на продление ул. XXII Партсъезда заложили в бюджет Самары на 2023 год

Дорогу реконструируют на двух участках
Анастасия ФИЛАТОВА
Улицу XXII Партсъезда хотят продлить от Московского шоссе до улицы Солнечной

Улицу XXII Партсъезда хотят продлить от Московского шоссе до улицы Солнечной

Фото: Яндекс. Карты

Реконструкция улицы XXII Партсъезда в Самаре стартует в 2023 году. Средства на продление и обновление дороги заложили в городском бюджете. Об этом говорится в постановлении главы Самары Елены Лапушкиной о внесении изменений в муниципальную программу «Сохранение и развитие автодорог общего пользования местного значения на 2022-2026 годы».

Улицу XXII Партсъезда планируют реконструировать в два этапа: от улицы Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской. Протяженность первой очереди составит 505,17 м, число полос — 4, ширина каждой — 3,25 м, ширина тротуара — 3 м. Протяженность второй очереди составит 184,16 м, число и ширина полос — 4х3,25 м, тротуар — 2,25. Также будет предусмотрена разделительная полоса.

Срок реализации проекта — 2023-2024 годы. Общая стоимость реконструкции улицы XXII Партсъезда — 557 млн рублей. Из городского бюджета планируется выделить 201,9 млн рублей: 8,6 млн — в 2023 году и 193,3 млн — в 2024-м.

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