Музей истории типографии откроется на улице Куйбышева в 2023 году

Планируется, что музей станет «арт-пространством, которое передает тонкие ассоциации». Фото: 2ГИС

В 2023 году откроется музей истории типографии возле кинотеатра «Художественный». Он будел располагаться на улице Куйбышева, 103, сообщает drugoigorod.

Экспозиция будет включать в себя точную копию станка Гутенберга, старинные газеты и открытки, советские печатные машинки. Руководит проектом президент Фонда развития детского кино «Сотворение» Ольга Малинина.

По ее словам, проект выиграл грант в конкурсе благотворительного фонда Владимира Потанина «Индустриальный эксперимент» на музеефикацию индустриального прошлого. Денежные средства пойдут на ремонт помещения, приобретение оборудования и экспонатов, а также на реставрацию и сохранение объекта культурного наследия.

— Предметом охраны нашего помещения являются окна. По закону их можно только реставрировать, а не менять на современные. Это очень сложная и дорогая работа. В городе практически все просто меняют на новые в нарушение всех норм, — рассказала Ольга Малинина.

Планируется, что музей станет «арт-пространством, которое передает тонкие ассоциации». Одна сторона галереи будет символизировать нейронные связи мозга, а другая – компьютерное плато, рассказывая о различных способах хранения информации, начиная с самых древних.

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