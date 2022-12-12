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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:43

Найден подрядчик, который построит новый центр правопорядка в Тольятти в 2023 году

Самарская компания стала единственным участником и победителем конкурса
Ирина СИНЕГУБОВА
Новый центр правопорядка будет находиться в Центральном районе Тольятти.

Новый центр правопорядка будет находиться в Центральном районе Тольятти.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области завершился конкурс на поиск подрядчика для строительства нового центра правопорядка. Его построит в Тольятти самарское ООО «СК Сервис-Д».

Компания стала единственным участником и победителем конкурса, предложив за свои услуги 213,6 миллионов рублей. При этом первоначальная стоимость контракта составляла 214,8 миллионов рублей. Заказчиком является управление капстроительства региона.

Новый центр правопорядка будет находиться в Центральном районе Тольятти. В здании разместится городская прокуратура. Подрядчик должен будет выполнить ряд работ. В их числе внешние и внутренние работы по благоустройство территории и внутренней отделке.

Начать строительство планируется уже в январе. А выполнить все работы нужно будет в течение года к декабрю 2023 года.

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