В Самаре специалисты достали из канализационных труб кусок бордюра

Работники вытаскивали куски бетона с бордюром. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании устранили засор из цемента. Из канализационных труб достали стройматериалы.

По информации «РКС-Самара», работники компании за 11 месяцев успели устранить почти 4000 засоров. Отмечают, что каждый десятый случай – это забитые бетоном трубы. Многие граждане смывают в унитаз штукатурку, песок и краски. Все смеси имеют высокую плотность и не растворяются в воде, из-за чего появляется осадок и наслаивание.

Один из самых загадочных случаев зафиксировали на улице Стара-Загора. Там бригада обнаружила в канализации бордюрный камень в цементном растворе. Работником пришлось вручную откалывать куски новой «конструкции».

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