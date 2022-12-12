Фирма олигарха Шаповалова выиграла суд против мэра Самары за квартал у ТРК «Космопорт»

Чиновникам не удалось оспорить решение арбитража Самарской области Фото: Ольга НОВИКОВА

Фирма олигарха Алексея Шаповалова — ООО «Альтеро» — вновь выиграла суд против главы Самары. Предметом спора был квартал у ТРК «Космопорт». Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда региона.

Согласно материалам дела, в 2009 году администрация Самары заключила договор с компанией «Альтеро» о развитии застроенной территории в Советском районе. Речь идет о квартале в границах переулка Лучистого, улиц Ивана Булкина, Дыбенко и Авроры. Фирма должна была подготовить проект межевания и планировки территории, расселить старые дома, снести их и построить на их месте новое жилье.

Изначально срок действия договора был до сентября 2017 года, потом его продлили до сентября 2025-го. Однако в 2021 году чиновники в одностороннем порядке расторгли контракт, объясняя это тем, что фирма якобы не предоставила вовремя необходимую документацию. Компания «Альтеро» обратилась в арбитраж и потребовала признать такое решение незаконным и отменить его.

В сентябре 2022 года суд удовлетворил требование застройщика. Однако глава Самары и департамент градостроительства решили оспорить его решение. Они обратились в 11-й арбитражный апелляционный суд, но и здесь им не удалось найти поддержки.

Компания доказала, что предоставила проекты межевания и планировки территории в установленные сроки и что внесла все поправки по замечаниям, которые озвучивали чиновники. Однако те до сих пор не согласовали и не утвердили документацию. В результате решение арбитража оставили без изменения, а жалобы главы Самары и депстроя — без удовлетворения.

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