В Самаре стартовал форум добровольцев 12 декабря 2022 года

В регионе волонтеры примут участие в форуме

В Самаре стартовал XXI Форум добровольцев региона. Мероприятие пройдет в деловом формате и продлится до 14 декабря 2022 года.

Отмечают, что более 1500 волонтеров со всего региона представят образовательные организации и примут участие в деловой программе форума, чтобы подвести итоги уходящего года, а также добровольцы поделятся перспективными идеями. В губернии продолжают реализовывать федеральные проекты «Социальная активность» нацпроекта «Образование» при поддержке главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Центр стал точкой притяжения активных граждан. Движения в регионе представлены в разных направлениях. В регионе создали координационный совет при Губернаторе по взаимодействию с новым Движением. Также глава губернии пообщался с участниками самарской делегации. Помимо этого, волонтеры вносят значительный вклад в акцию #МЫВМЕСТЕ, которая направлена на помощь военнослужащим.

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