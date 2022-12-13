В Самаре офис в честь праздников украшают 89% компаний

Новогодние украшения нужны не только дому, но и кабинету

В Самаре 89% компаний украшают офис к Новому году. Такие результаты опубликовали исследователи портала Зарплата.ру, которые провели опрос среди представителей российских организаций в возрасте 25-55 лет.

Также в компаниях рассказали, кто украшает офис. В 60% организаций этим занимаются и руководители, и рядовые сотрудники. В 16% выбирают ответственных сотрудников, которые сами хотели нарядить елку, а в 24% эту обязанность на себя берут сотрудники кадровых служб. Чаще всего за дело берутся женщины - в 97% случаев.

37% организаций проводит конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинета. Победители получают подарки - чаще всего это сладости и фрукты, в 25% случаев - сувениры, и в 8% -корпоративный мерч.

Радуют работников не только корпоративом, но и вручением грамот лучшим сотрудникам, творческими мастер-классами и другими мероприятиями.