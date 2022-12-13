Субсидируемые рейсы из Самары в Махачкалу запустят с 10 января 2023 года

Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области смогут бюджетно слетать в Махачкалу. Рейсы по данному направлению запустят с 10 января 2023 году. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings.

– Направление Самара – Махачкала уникально и доступно только пассажирам нашей компании. Оно субсидируется из федерального и регионального бюджетов. Это позволяет установить привлекательные цены на билеты, – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться по вторникам. Отправление из аэропорта Курумоч намечено на 7:25, прибытие в Махачкалу – в 8:55. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Пассажиров будут перевозить на комфортабельных лайнерах SSJ100. Их вместимость – 100 кресел.

Приобрести билеты можно на официальном сайте компании Red Wings. Их стоимость – от 4 989 рублей.

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