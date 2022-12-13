Более 1700 предпринимателей приняли участие в итоговом бизнес-форуме Самарской области

Программа форума включала семинары, дискуссии и различные мастер-классы

Итоговый форум «Мой бизнес 63. Время новых решений» прошел в Самарской области. Он объединил более 1700 предпринимателей. Участники обсудили предварительные итоги 2022 года и наметили планы на 2023-й. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Программа форума включала семинары, дискуссии и мастер-классы по работе на маркетплейсах, продвижению в соцсетях, снижению административных барьеров для бизнеса и т.д. Участники получили новые знания и познакомились с опытом основателей известных региональных компаний.

Так, в стартовый день форума состоялась пленарная сессия. В ней принял участие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он рассказал о мерах поддержки предпринимателей. В тот же день наградили победителей регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех». Также в рамках форума состоялись встреча с экспертами УФНС по Самарской области и визит делегации из Турции.

- В 2022 году в традиционном бизнес-форуме приняли участие более 1700 предпринимателей. Мы фиксируем рост интереса к предпринимательству, рост информированности о возможностях, которые предоставляет государство бизнесу, рост вовлеченности в активное региональное бизнес-сообщество, - отметил Дмитрий Богданов.

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