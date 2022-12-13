В Самарской области коронавирусом заразились еще 196 человек 13 декабря

В регионе рассказали о количестве зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Специалисты предоставили официальные данные.

Согласно опубликованной информации, в регионе зафиксировали еще 196 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 38 граждан. За минувшие сутки скончались 3 зараженных. К счастью, выздоровели 153 человека. Отмечают, что всего за время пандемии в регионе заболели более 487 тысяч жителей.

Напомним, помимо коронавирусной инфекции в регионе отмечают рост зараженных гриппом и ОРВИ. Специалисты рассказали, что больше всего заболевших среди подростков.

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