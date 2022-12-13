В Самаре одобрили и утвердили обновленную Стратегию развития города до 2025 года

В Самаре актуализировали Стратегию социально-экономического развития областной столицы Фото: администрация Самары

В Самаре одобрили актуализированную Стратегию социально-экономического развития города до 2025 года. Такое решение 12 декабря 2022 года единогласно приняли члены стратегического совета областной столицы. А сегодня за утверждение документа проголосовали депутаты гордумы.

Напомним, Стратегию развития Самары, в создании которой участвовали около 3,5 тысяч горожан, приняли в 2013 году. За период ее реализации город успешно развивался как крупный мегаполис, экономический, научно-образовательный, культурный, спортивный и туристический центр России. Областная столица вошла в топ-500 инновационных городов мира и в топ-10 городов РФ с лучшей экосистемой для инноваций.

За прошедшие 8 лет многое изменилось. На федеральном и региональном уровнях было принято много важных решений (к примеру, реализация нацпроектов). В связи с этим Стратегию развития Самары до 2025 года решили обновить и актуализировать. Корректировку провели по семи направлениям: социально-экономическое и демографическое развитие, градостроительство, комфортная городская среда, транспортно-логистическое развитие, развитие образования, культуры и спорта.

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