Реновация здания бывшего кинотеатра «Россия» стартует в Самаре в 2023 году

Обновление здания займет около 20 месяцев / Фото: hinshtein.ru

В Самаре конструируют здание бывшего кинотеатра «Россия» на улице Чернореченской, 15. После обновления там размесят театр для детей и молодежи «Мастерская». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Объект включили в федеральный бюджет реновации. На реставрацию здания выделят 530 млн рублей: 195,6 млн – в 2023 году и 363,2 млн – в 2024-м. Срок реализации проекта – 20 месяцев.

В новом центре сделают большое выставочное пространство, холлы и зрительный зал на 218 мест / Фото: hinshtein.ru

В здании сделают вестибюль с большим выставочным пространством и холлами. Также в здании разместят зрительный зал на 218 мест и буфеты.

Напомним, театр для детей и молодежи «Мастерская» создали в 2018 году. Пока артисты проводят свои спектакли на площадке ДК железнодорожников имени Пушкина.

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