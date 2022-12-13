В Самаре местные жители смогут посетить сразу несколько мероприятий в конце декабря

Горожане смогут посетить культурные мероприятия Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

В Самаре проведут предновогодний «Семейный выходной». В областном центре продолжают реализовывать национальный проект «Культура».

В библиотеке народов Поволжья, на улице Ленинградской, 7, организуют семейное мероприятие, на котором самарцы смогут приобрести новые навыки и расширить свои знания. В 12:00 начнется Виниловый час «Зимняя сказка», в 13:00 предновогодняя зимняя викторина «Новогодний мультиШОК», а в 17:00 начнется мастер-класс «Семейный Новый год своими руками». Дети в возрасте от 3 до 7 лет смогут создать волшебные поделки и игрушки. С собой необходимо взять набор цветной бумаги и ножницы. Записываться нужно заранее по номеру +7 (846) 332-51-25.

Также в субботу, 17 декабря, в 12:00 в музее «Детская картинная галерея» проведут мастер-класс для детей и родителей. Горожане смогут научиться расписывать елочные игрушки. В 16:00 для взрослый и детей старше 12 лет начнется лекция «Елочная игрушка: вчера и сегодня». На все мероприятия необходима предварительная запись по номеру: 8 (846) 332-43-98.

В субботу, 20 декабря, в библиотеке №8 проведут лекцию, посвященную жизни и творчеству Владимира Маяковского. Участники смогут изучить русскую литература посредством инфографики, рисованных историй и анализу личности автора. В библиотеке можно воспользоваться «Пушкинской картой».

Помимо этого, 20 декабря в библиотеке №5 состоится перфоманс «Ведическая культура в истории Индии». Мероприятие начнется в 18:30. Слушателей познакомят с историей Древней Индии и ее эволюцией в течение веков. Вход свободный.

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