В Самарской области уволили руководителя департамента ветеринарии региона

В областной столице провели заседание комиссии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров снял с должности руководителя департамента ветеринарии. В регионе провели заседание по противодействию коррупции.

Во время заседания обсудили вопрос антикоррупционного законодательство. В регионе провели ряд проверок, которые выявили нарушения, связанные с некорректной подачей информации о доходах.

- Наиболее распространенными нарушениями, допускаемыми лицами, замещающими муниципальные должности, являются не указание в справках счетов, открытых в кредитных организациях, и остатков денежных средств на них; находящихся в собственности земельных участков, – отметила е руководитель управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Самарской области Наталья Прокофьева.

Также члены комиссии обсудили ситуацию руководителя департамента ветеринарии региона Вячеслава Ильичева. В ходе проверке выяснилось, что чиновник не соблюдал требования и не отрегулировал конфликт интересов. Комиссия приняла решение уволить Ильичева в связи с утратой доверия.

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