Три «Парты героя» с биографией, фото и рассказе о подвиге появились в Самарской области

На рабочей поверхности есть QR-код со ссылкой на официальные источники информации. Фото: Единая Россия

Сразу три «Парты героя» появились в Самарской области: две – в Самаре в честь героев специальной военной операции, и одна – в Нефтегорском районе в память о ветеране-участнике Великой Отечественной войны.

— На рабочей поверхности размещена биография героя, его фотографии, рассказ о подвиге и QR-код со ссылкой на официальные источники информации, — сообщили в самарском отделении Единой России.

Решено, что за «Партой героя» будут сидеть ученики начальной школы, имеющие успехи в учебе и принимающие активное участие в жизни учебного заведения. Так, парта имени Алексея Шпилевского открыта в школе № 118 Красноглинского района Самары. Начало специальной военной операции он встретил на передовой.

Другая парта появилась в честь героя СВО Дениса Лазутина в самарской школе № 124. Он был посмертно награждён Орденом Мужества. Еще одна посвящена ветерану ВОВ Василию Пенькову в Нефтегорске. Там же в прошлом году создали аллею памяти.

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