Стало известно, в какие страны поедут «зимовать» жители Самары в 2022-2023 годах

Число таких путешествий среди самарцев выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследование Яндекс Путешествия показало, куда поедут этой зимой жители Самары. Учитывались поездки дольше трёх недель и перелёты в обе стороны.

— Самыми популярными странами для «зимовок» 2022-2023 у пользователей из Самары стали Таиланд, Армения, Шри-Ланка, Израиль и Турция, — сообщает Яндекс Путешествия.

Данные показывают, что спрос на длительные зимние поездки в тёплые страны превысил уровень, который был до пандемии коронавируса. Число таких путешествий среди самарцев выросло на 61% по сравнению с прошлым годом. Яндекс Путешествия отмечают, что это произошло из-за смягчения ковидных ограничений на поездки и удалённой работе людей.

В среднем самарцы планируют «зимовать» в теплых странах около пяти недель и начинают планировать такую поездку за два месяца до вылета. В Армению, Шри-Ланку и Израиль самарцы поедут в среднем на 4 недели, в Турцию — на 5 недель, а Таиланд — почти на 6 недель. Для самых длительных поездок самарцы выбирают Турцию, Индию и Объединённые Арабские Эмираты и едут туда на три месяца.

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