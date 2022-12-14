Более 2 тысяч литров алкогольной продукции отправили на уничтожение в Самаре

Всю продукцию уже передали в Росалкогольурегулирование для дальнейшего уничтожения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Судебные приставы Самары передали на уничтожение две тысячи литров алкогольной продукции. Самарские предприниматели продавали ее без соответствующих документов.
— Несколько жителей областной столицы занимались незаконной реализацией алкоголя. За это индивидуальные предприниматели предстали перед судом, который признал их виновными, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
Суд постановил конфисковать и уничтожить нелегальную продукцию. В отделении судебных приставов Советского района Самары возбудили исполнительные производства. Сотрудник выехал на место, где конфисковал спиртсодержащие напитки.
Далее судьба алкоголя складывается печально. Всю продукцию уже передали в Росалкогольурегулирование для дальнейшего уничтожения.
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