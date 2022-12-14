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НовостиОбщество14 декабря 2022 6:57

Арт-объект «Супрематический куб» перед фабрикой-кухней презентуют в Самаре 20 декабря 2022

Автор работы — художник Николай Полисский
Илона МАЙСКАЯ
Куб выполнен из разноцветных деревянных столбов

Куб выполнен из разноцветных деревянных столбов

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В следующий вторник, 20 декабря 2022 года, в Самаре презентуют новый арт-объект — «Супрематический куб». Автор работы, которую уже несколько дней собирают перед зданием фабрики-кухни, — художник Николай Полисский. Он является представителем русского ленд-арта.

Арт-объект представляет собой куб размером 7х7х7 метров. Он будет символизировать цветовой пиксель. В его основе — разноцветные столбы из древесины, доставленной из леса деревни Никола-Ленивца в Калужской области. Художник использует засохшие или сломленные стихией деревья. Официальное открытие арт-объекта состоится в 19:00.

Отметим, «Супрематический куб» Николая Полисского станет первым в череде арт-объектов перед фабрикой-кухней. Филиал Третьяковки в Самаре планирует ежегодно устанавливать возле здания работы современных российских художников.

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