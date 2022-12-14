Водитель «Газели» спровоцировал ДТП с участием иномарки и пешехода в Самаре

После столкновения Renault Logan отбросило на 33-летнего пешехода. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 13 декабря, в 15:30 в Куйбышевском районе Самары 38-летний водитель «Газели» спровоцировал ДТП с участием иномарки и пешехода.

— Мужчина ехал по ул. Утевской в направлении ул. Уральской. В районе дома № 46 он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Renault Logan, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

За рулем иномарки находился 22-летний парень. После столкновения Renault Logan отбросило на 33-летнего пешехода. Мужчина переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате аварии пострадал 33-летний пешеход, его госпитализировали в больницу. По данным полицейских, спровоцировавший аварию водитель «Газели» с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.

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