Мужчину сбили на пешеходном переходе на ул. Утевской в Самаре 13 декабря 2022 года

Серьезную аварию спровоцировал водитель грузовой "Газели" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 13 декабря 2022 года, в Куйбышевском районе Самары произошло серьезное ДТП. Около 15:30 на улице Утевской сбили человека, который пересекал дорогу по «зебре». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

— «Логан» остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить мужчину. В этот момент в него врезалась «Газель». После этого иномарка налетела на пешехода, которого отбросило в сторону отбойника на «встречке», — рассказали свидетели происшествия.

"Газель" влетела в "Рено", который отбросило на пешехода Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По данным ГУ МВД по Самарской области, за рулем «Газели» находился 38-летний мужчина. Он, двигаясь в сторону улицы Уральской, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «Рено Логан». После этого иномарку, которой управлял 22-летний молодой человек, отбросило на 33-летнего пешехода. Мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

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