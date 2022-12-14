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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:52

Расписание судов на маршруте Самара - Подголятино изменилось с 14 декабря

В расписании могут возникнуть изменения из-за ухудшения ледовой и гидрометеорологической обстановки
Ирина СИНЕГУБОВА
Купить билеты из Подголятино и с Прорана можно будет у кассиров на теплоходах "Ом".

Купить билеты из Подголятино и с Прорана можно будет у кассиров на теплоходах "Ом".

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Уже с сегодняшнего дня, 14 декабря, меняется движения судов на маршруте Самара - Подголятино. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Теперь из Самары суда будут отправляться в 7:00, 12:00 и 17:00. В утреннее и вечернее время предусмотрен заход на Проран). Из Подголятино суда пойдут на полчаса позже. Так, отправление запланировано на 7:30, 12:30, 17:30.

Купить билеты из Подголятино и с Прорана можно будет у кассиров на теплоходах "Ом". Приобрести билеты из Самары – в здании Речного вокзала.

Жителей Самарской области предупреждают, в расписании могут возникнуть изменения из-за ухудшения ледовой и гидрометеорологической обстановки. Заход на ост. пункт «Подголятино», «Проран» осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна.

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