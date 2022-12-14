Стали известны адреса «Коробок новогоднего счастья» в Самарской области в 2022 году

Более 100 "коробок счастья" разместили в администрациях городов, школах, ДК и на предприятиях / Фото: Единая Россия

Стали известны адреса размещения «Коробок новогоднего счастья» в Самарской области в 2022 году. Всего их 103.

Акция «Коробка новогоднего счастья» проходит в регионе третий год подряд. Поддержку в ее проведении оказывает «Единая Россия». В 2022-м боксы для приема подарков установили в местных отделениях и общественных приемных партии, в администрациях городов и районов, в молодежных и волонтерских центрах, в школах и вузах, в ДК, спортивных учреждениях и на предприятиях.

Каждый желающий может приобрести подарок и положить в «коробку счастья». Это могут быть конструкторы, пазлы, наборы для творчества, машинки, настольные игры, позитивные и веселые книги. Мягкие игрушки лучше не приносить, потому что их сложно дезинфицировать. Все собранные презенты подарят юным пациентам региональных больниц, а также передадут детям из семей мобилизованных. «Коробки счастья» отправят ребятам в канун новогодних праздников и Рождества.

Акция продлится до конца декабря 2022 года. Адреса размещения боксов можно узнать здесь.

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