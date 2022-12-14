Медиафорум-2022 прошел в Самарской области с 8 по 10 декабря 2022 года

В рамках форума прошли экскурсия в технопарк «Жигулевская долина», тренинги. Фото: минэкономразвития Самарской области

С 8 по 10 декабря в Самаре прошло мероприятие «Мой бизнес. Медиафорум-2022», на котором собрались 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров «Мой бизнес».

Три дня участники обсуждали продвижение господдержки бизнеса, обменивались лучшими практиками и опытом. На сегодняшний день в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и более 149 тысяч самозанятых.

— Чтобы предпринимателям было проще получить доступ к инструментам господдержки в регионе созданы 11 центров «Мой бизнес». В них консультируют и помогают подать заявки на получение мер поддержки. В 2022 году предпринимателям предоставили более 20 тысяч услуг, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В течение трех дней участники форума обучались у экспертов в области создания текстов, работы в соцсетях, продвижения и др. В рамках форума прошли экскурсия в технопарк «Жигулевская долина», тренинги, обсуждение взаимодействия с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и бренда «Мой бизнес».

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