Налоговую службу Самарской области возглавил Кирилл Князев

Глава региона обсудил с Кириллом Князевым планы дальнейшей совместной работы / Фото: Юлия Рубцова

В Управлении ФНС Самарской области произошли кадровые перестановки. Ведомство возглавил специалист из Оренбуржья Кирилл Князев. В среду, 14 декабря 2022 года, его представили коллективу.

Встречу с новым начальником самарской налоговой уже провел губернатор Дмитрий Азаров. Кирилла Князева главе региона представил заместитель руководителя ФНС России Виктор Бациев. Вместе они обсудили планы дальнейшей совместной работы.

Кириллу Князеву 43 года. Он родом из Кирова. С 2002 по 2016 год занимал должности в налоговых органах Кировской области. С 2016 по 2018 год возглавлял УФНС по республике Марий Эл. До недавнего времени Кирилл Князев трудился на посту руководителя налоговой службы Оренбургской области.

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