В Самаре изучат, как проходит ESG-трансформация в регионах России

Тема экологической и социальной ответственности бизнеса сегодня на пике актуальности. Условия новой реальности стремительно меняются, и вместе с ними происходит трансформация и ESG-повестки. В Самарской области усилиями нескольких государственных, общественных, бизнес-структур, а также Самарского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» создано и поддерживается единое пространство для обмена опытом по этой теме.

22 марта 2023 года в Самаре состоится конференция «ESG-трансформация в регионах России», организованная представительством комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТППРФ) по предпринимательству в сфере ЖКХ в Самарской области при поддержке Совета ТППРФ по устойчивому развитию бизнеса и корпоративной социальной ответственности, Фонда «Институт экономики города», Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и Поволжского банка ПАО «СБЕР». Ответственный организатор конференции - ООО «Городская реновация жилых кварталов», информационный партнер – «Комсомольская правда».

Мероприятие пройдет в форматах on-line и of-linе выступлений и мастер-классов для обсуждения руководителями компаний, предпринимателями, спикерами и экспертами актуальных вопросов нахождения конкретных решений по экологизации и создания благоприятной для здоровья человека общественной и жилой сред.

Организаторы приглашают спикеров и партнеров конференции.

Спикеры вместе с организаторами конференции профессионально раскроют на основе своего опыта реальные практические решения, актуальные и полезные вопросы по формированию принципа ESG в регионах РФ, основанного на защите экологии, заботе общества и ответственном управлении бизнесом.

Участие в мероприятии даст возможность:

- в интерактивном живом формате обсудить нестандартные новые решения для бизнеса с лучшими экспертами;

- получить материалы обобщенного опыта лидеров ESG-повестки;

- найти нестандартные решения для своего бизнеса;

- найти партнеров, клиентов, подрядчиков.

По вопросам участия или партнерства обращаться по телефону +7(996)732-61-98 или по e-mail: sng1157@yandex.ru