При этом сюрприз ждут 85% мужчин и 75% женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проведенный опрос SuperJob показал, что в Самаре заказывают новогодние подарки чаще женщины, а ждут сюрприза мужчины. При этом сюрприз ждут 85% мужчин и 75% женщин.

Почти каждый второй самарец (47%) будет больше радоваться сюрпризу от своей второй половинки, 30% оценят свой подарок, который предварительно заказали. Есть и пары, в которых не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь. Таких оказалось 22% — это чуть больше, чем год назад.

Самарцы, которые заранее намекали своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему. Ждут от своего партнера сюрприза в этот Новый год 36% горожан, намекают или прямо говорят о своих желаниях каждый пятый.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.