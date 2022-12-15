При этом сюрприз ждут 85% мужчин и 75% женщин.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Проведенный опрос SuperJob показал, что в Самаре заказывают новогодние подарки чаще женщины, а ждут сюрприза мужчины. При этом сюрприз ждут 85% мужчин и 75% женщин.
Почти каждый второй самарец (47%) будет больше радоваться сюрпризу от своей второй половинки, 30% оценят свой подарок, который предварительно заказали. Есть и пары, в которых не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь. Таких оказалось 22% — это чуть больше, чем год назад.
Самарцы, которые заранее намекали своей второй половине на желаемый подарок, чаще радуются именно ему. Ждут от своего партнера сюрприза в этот Новый год 36% горожан, намекают или прямо говорят о своих желаниях каждый пятый.
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