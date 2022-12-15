Замначальника бухгалтерской фирмы решила заработать на криптовалюте и лишилась 1,4 млн рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один человек попался на удочку мошенников. Так, 32-летняя жительница Самары, которая работает заместителем начальника в бухгалтерской фирме лишилась почти полутора миллионов рублей.

— В одном из мессенджеров женщине написал незнакомец, который предложил дополнительный заработок путем покупки и продажи криптовалюты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину заинтересовало предложение легкого заработка, и она согласилась внести денежные средства в качестве стартового капитала. В результате жительница Самары перечислила на виртуальный кошелек 1 миллион 400 тысяч рублей.

Спустя время собеседник перестал отвечать на сообщения, тогда самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.