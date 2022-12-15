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НовостиОбщество15 декабря 2022 5:49

Замначальника бухгалтерской фирмы решила заработать на криптовалюте и лишилась 1,4 млн рублей

Женщина внесла денежные средства в качестве стартового капитала
Ирина СИНЕГУБОВА
В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один человек попался на удочку мошенников. Так, 32-летняя жительница Самары, которая работает заместителем начальника в бухгалтерской фирме лишилась почти полутора миллионов рублей.

— В одном из мессенджеров женщине написал незнакомец, который предложил дополнительный заработок путем покупки и продажи криптовалюты, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщину заинтересовало предложение легкого заработка, и она согласилась внести денежные средства в качестве стартового капитала. В результате жительница Самары перечислила на виртуальный кошелек 1 миллион 400 тысяч рублей.

Спустя время собеседник перестал отвечать на сообщения, тогда самарчанка поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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