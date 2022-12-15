Первую очередь магистрали «Центральная» построит «СамараТрансСтрой»

Первый этап предполагает обустройство участка от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары Фото: Архив "КП"

В Самаре подвели итоги электронного аукциона по поиску подрядчика для строительства первого этапа магистрали «Центральная». Победителем торгов признали известную в регионе компанию – ООО «СамараТрансСтрой». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

На аукцион была подана всего одна заявка – от «СТС». Ее признали соответствующей всем требованиям. Фирма обустроит участок магистрали от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары за 8,6 млрд рублей.

Проект первого этапа «Центральной» включает строительство дороги и двух путепроводов. Один появится на пересечении проспекта Карла Маркса и ж/д путей в районе станции Дачная, другой – на пересечении с улицей Садовой в поселке Петра Дубрава. Срок выполнения работ – с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года.

Напомним, компания «СамараТрансСтрой» занималась реконструкцией Московского шоссе перед ЧМ-2018. Она же построила путепровод на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии и вторую очередь Фрунзенского (Самарского) моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.