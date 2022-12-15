Жители Самарской области выиграли в новогодние лотереи более 189 миллионов рублей

За пять лет самарцы приобрели 1 396 966 счастливых билетов на новогодние тиражи. Фото: Столото

По данным Столото, жители Самарской области часто выигрывают в новогодних тиражах "Русского лото". Регион вошел в топ-20 везунчиков в розыгрышах праздничных лотерей.

За пять лет самарцы приобрели 1 396 966 счастливых билетов на новогодние тиражи и выиграли 189 673 308 рублей. Елена Миронова из Тольятти в 2021 году вместе с мамой выиграли 1 миллион рублей. Их семья потратила деньги на отпуск в Эмиратах.

Также победители чаще всего тратят выигрыши на жилье, кредиты, автомобили или откладывают. Благодаря ежегодным розыгрышам "Новогоднего миллиарда" 28 участников из Самарской области выиграли от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, и еще 15 человек стали лотерейными миллионерами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.